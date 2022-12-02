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Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı

Sarıyer'de objektiflere yansıyan Defne Samyeli'nin, arkadaşının otomobili ile kendi otomobili benzer olunca kafası karıştı. Durumu fark edince kahkaha atan Samyeli, "Karıştırdık sanırım arabaları. Neyse, aynı gibi zaten" ifadelerini kullandı

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  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Defne Samyeli, Sarıyer Küçük Armutlu'daydı. Samyeli, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Defne Samyeli, dostları ile birlikte yemek yemeye geldiklerini belirtti.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "ARABALARI KARIŞTIRDIK"

    Samyeli, çıkışta arkadaşının otomobili ile kendi otomobili benzer olunca yanlışlıkla arkadaşının otomobiline bindi.

    Durumu fark edince kahkaha atan Defne Samyeli, "Karıştırdık sanırım arabaları. Neyse, aynı gibi zaten" dedi.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "BİR YANLIŞLIK OLMUŞTU"

    Yeni bir diziye başlayacağını ifade eden ünlü isim, ardından geçtiğimiz yıl alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırmasıyla alakalı konuştu.

    Samyeli, "Bir yanlışlık olmuştu. Ben ehliyetimi geri aldım" ifadelerini kullandı.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "BUNLARI KONUŞMUYORUM"

    Defne Samyeli, daha sonra gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına, "Biliyorsunuz ki bunları konuşmuyorum ve konuşmayacağım" cevabını vermekle yetindi.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "SIRRIM GENETİK"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına katılan Defne Samyeli, gençlik sırrını açıklamıştı. Samyeli, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü isim, "Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi" diye sözlerini sürdürmüştü.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "BİR DAHA EVLENMEM"

    1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Defne Samyeli, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır" yanıtını vermişti.

    Samyeli, bir daha evlenmeyi düşünmediğini de ifade etmişti.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "KIZLARIM FEMİNİST OLDU"

    Defne Samyeli, geçmişte yaşadıklarının kızlarına etkilerini anlatmıştı: Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "MÜZİĞİN YERİ BENDE AYRI"

    Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Samyeli, şarkıcılığın kendisinde başka bir yeri olduğunu belirtmişti. Defne Samyeli, "Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. 7 yaşında TRT İstanbul Çocuk Korosu'ndaydım. 21-22 yaşlarında Melih Kibar ile ilk albümümü çıkardım. Sonra Onno Tunç ile çalıştım ama o dönem Onno Tunç'u kaybettik. Ama benim paralel olarak televizyon hayatım da devam ettiği için haber ile birlikte Deren'e hamile kaldığım için müziğe ara vermek zorunda kaldım. İleride bir gün sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğimi düşünmüyordum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Defne Samyeli otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

    "KIZLARIMI ZORLAMIYORUM"

    Kızları Deren ve Derin ile ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir tanımı var; 'İlgi alanı' ve 'etki alanı' diye. Ben mesela ülkeme demokrasi getirmek adına bu benim ilgi alanıma girebilir ama etki alanımdaki yeri küçüktür. Ama benim kendi ailemdeki demokrasiyi yaşatabilirsem o zaman anlayabilirim. Eğitimleriyle ilgili çocuklarımı zorlamıyorum. İlgi alanlarını keşfedip o yolda yürümelerini istiyorum" demişti.

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