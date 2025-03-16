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        Haberler Magazin Defne Samyeli ve Sühan Samyeli'den, spor paylaşımı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli ve Sühan Samyeli'den, spor paylaşımı

        Ünlü sunucu Defne Samyeli, abisi Sühan Samyeli ile spor yaparken çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 00:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 00:48
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        Samyeli kardeşlerden spor paylaşımı
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        Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anları paylaşan Defne Samyeli, bu kez abisi Sühan Samyeli ile birlikte antrenman yaparken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

        Fit görünümleriyle dikkat çeken ikili, paylaşımına, "Sağlam kafa, sağlam vücut" notunu ekledi.

        Öte yandan, Defne Samyeli’nin abisiyle olan benzerliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #defne samyeli
        #Sühan Samyeli
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