Bağışıklık ve sindirim sistemi, saç ve cilt sağlığı gibi birçok alana etkisiyle bilinen defne yaprağı, bazı kişiler tarafından böcek kovucu olarak dahi kullanılabilir. Bundan dolayı birçok kullanıcı, “Defne yaprağı nasıl kullanılır, zayıflatır mı?” gibi soruların yanıtını araştırır. Siz de bu soruların yanıtını merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI

Defne yaprağının faydaları aşağıda sıralanmıştır;

● Sindirim sistemini destekleyen özellikler, Defne yaprağının mideyi rahatlatma özelliğini açıklar. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve rahatsız edici hazımsızlık sorunlarına destekçidir. ● Defne yaprağı, içerdiği vitamin ve mineral değerleriyle bağışıklık sistemine karşı etkilidir. Vücut direncini artırırken gribal enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçıdır. ● Sahip olduğu antioksidan özellikler, ciltteki yaşlanma belirtilerini minimize etmesini sağlarken çeşitli yaşlılık belirtilerinin gecikmesine yardımcıdır. Bu nedenle birçok kişi, bu bitkinin suyunu ya da yağını tonik amacıyla sıklıkla kullanır.

● Saç sağlığına yardımcıdır. Defne yaprağı suyu kullanılarak yapılan saç bakım işlemlerinde parlak görüntü sağlanırken kepek oluşumu önlenebilir. Yukarıda geçen Defne yaprağı faydaları kişiler tarafından dikkat çekicidir. Bunlara ek bu bitkinin kas ve romatizma ağrılarına iyi geldiği de bilinir. Cilt üzerine sürülen Defne yağı ile ağrıları hafifletmek mümkün olur. DEFNE YAPRAĞI ZARARLARI Defne yaprağı zararları ise şunlardır;

● Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılırsa zararlı olabilir. Bu nedenle hamilelik ve emzirme dönemindeki annelerin doktor tavsiyesinde kullaması önerilir. ● Bu bitki, hassas ciltler üzerinde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. ● Aşırı tüketim hâlinde kusma ve mide bulantısı yapabilir. Bu zararlar, sık yaşanmayan ancak Defne yaprağının fazla tüketilmesiyle ortaya çıkan belirtilerden oluşur. DEFNE YAPRAĞI ZAYIFLATIR MI?

Kullanıcılar, özellikle “Defne yaprağı zayıflatır mı?” üzerine araştırma yapar. Bu bitkinin vücutta biriken ödemi atma etkisi vardır. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde de düzenleyici etkiye sahiptir. Bu yönlerden bakıldığında kilo verme süreçlerine destek olduğu söylenebilir. Ancak doğrudan zayıflamaya etkisi yoktur. DEFNE YAPRAĞI NASIL KULLANILIR? Peki Defne yaprağı nasıl kullanılır? Çay olarak tüketilebilen Defne yaprağını yemeklerin içine baharat olarak da dâhil edebilirsiniz. Bu bitkiden çay yapmak için bir bardak sıcak su içine birkaç yaprak ekleyip demlemesini bekleyebilirsiniz. Cilt veya saç bakımı niyetiyle değerlendirecekseniz yağını kullanmayı düşünebilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞI NELERE İYİ GELİR? Defne yaprağı nelere iyi gelir? İşte cevabı; ● Cilt ve saç bakımı ● Bağışıklık sisteminde koruyucu ● Mide sorunları ● Ağrı kesici (cilt üzerine uygulandığında) DEFNE YAPRAĞI BÖCEK KOVUCU OLARAK KULLANILIR MI? Peki Defne yaprağı böcek kovucu olarak kullanılır mı? Bu bitkinin doğal bir böcek kovucu yöntemi olduğu düşünülür. Tam da bu nedenle dolapların içinde ya giysilerin arasına böcek uzaklaştırma niyetiyle yerleştirebilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELİR Mİ? Kullanıcılar tarafından sıkça sorulan bir diğer soru da “Defne yaprağı idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir mi?” şeklindedir. Defne yaprağının antiseptik özellikleri olduğundan idrar yolu enfeksiyonlarına karşı da etkili olduğu bilinenler arasındadır. Bu noktada doktorunuzun önerdiği tedaviye ek destekleyici olarak kullanabilirsiniz. DEFNE YAPRAĞI SAÇLARA FAYDASI Defne yaprağı saçlara faydası ile öne çıkan bir bitkidir. Bir miktar Defne yaprağı ile su hazırlayabilir ve hazırladığınız bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Böylece saç köklerinizi güçlü hâle getirebilir ve dökülmesini önleyebilirsiniz. Defne yaprağı ile düzenli olarak yapılan bakımlarda saçların sağlıklı uzaması da desteklenebilir. Bu bitkiyi kullanarak haftada 2 gün saç maskesi yapabilirsiniz. İşte tarifi;