Değişimin bu kadarına pes!

Daha fazla yemek yiyerek zayıflamayı başaran 24 yaşındaki Mari Llewellyn, verdiği kilolarla fenomen oldu. Genç kız, bir yıldan daha kısa bir sürede ağırlık kaldırarak ve sağlıklı besinler tüketerek adeta bir mankene dönüştü