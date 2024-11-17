Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Deha 9. bölüm canlı izle | Deha yeni bölümde neler olacak? Show TV canlı yayın ekranı ile Deha canlı, anlık, kesintisiz izle

        Deha yeni bölümde neler olacak? Deha 9. bölüm canlı izle

        Deha bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu bölümde; Devran, İmre'nin Ceylan ile yakınlaşmasına şahit olurken ailesini korumaya çalışıyor ve İskender'in karşısına çıkıyor. Aysel, Gülce'den İskender'i kıskanırken İskender eski ailesine karşı korumacı bir tavır alıyor. Tüm bunlar yaşanırken Hakim, Cesur'dan hesap soruyor. Devran'ın yürekleri ağızlara getiren kavgası yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor. İşte, Deha son bölümde yaşanacaklar ve canlı yayın izleme linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha, bu akşam saat 20.00'de, Show TV'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi anlık ve canlı olarak Show TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz. Peki, bu akşam Deha'da neler olacak? İşte, Deha 9. bölüm özeti ve canlı izleme linki...

        2

        DEHA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

        İskender gösterişli bir açılış için Ferman’la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan’a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.

        3

        Devran bunu fark eder ve İmre’yle konuşması sonrasında artık İskender’in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar.

        4

        Yeni bir plan kurarak Tim’den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur.

        5

        DEHA 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Hakim, Karga’nın Boran cinayetiyle daha yakından ilgilenmeye karar verdiğini öğrenince Cesur’u sıkıştırır.

        6

        Cesur, İskender’in talebiyle Devran’ın taş koyduğu yolu açar ama bu Devran’ı durdurmaya yetmez.

        7

        Açılış günü herkesi toplayarak İskender’in karşısına çıkan Devran’ı ve ailesini çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

        8

        DEHA CANLI İZLE

        Bu akşam ekrana gelecek Deha 9. bölümü anlık ve canlı olarak Show TV üzerinden izleyebilirsiniz.

        DEHA 9. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        DEHA 8. BÖLÜM İZLE

        Aşağıdaki linkten Deha 8. bölümü tek parça ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

        DEHA 8. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler