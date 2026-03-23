Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kurban Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne alan Deha Bilimlier, uçağının 6 saat rötar yapması nedeniyle konserine son anda yetişti. 15 yıldır Kıbrıs'a geldiğini ancak ilk kez bu kadar zorlandığını ifade eden şarkıcı, "6 saat uçakta kaldık. Uçak Adana'ya indi. Ama bizi zorluklar yıldıramaz yetiştik seyircimizle buluştuk" dedi.

Ramazan ayının kendisi için çok hızlı geçtiğini söyleyen Deha Bilimlier, "Günler mi çok kısaldı nedir, ramazan bana yetmedi. Bu ramazanda iki şarkı yaptım. Selami Şahin şarkısını cover yaptım" ifadelerini kullandı.

Albüm çıkarmanın cesaret işi olduğunu söyleyen Bilimlier, "Yapay zekâ olan bu sektörde albüm yapmak akıl işi değil. Çok maliyetli. Kimileri korkuyor ama ben yapay zekâdan faydalanıyorum" açıklamasında bulundu.