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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 19'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:16
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        "Kral gibi adamlardan hoşlanıyorum"
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 19'uncu bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyicilere sunuldu.

        İşte 'Deha'nın 19. Bölüm Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda; Kuduz'un İmre'ye olan ilgisi Devran'ı rahatsız ederken İmre'nin; "Ben, Kral gibi adamlardan hoşlanıyorum" sözleri dikkat çekiyor.

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        Karga’nın hapishaneden çıkması tanıtıma damgasını vururken İskender’in para karşılığı kaçırılmasıyla Devran’ın babasını kurtarmak için ne yapacağı merak konusu oluyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!

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        #deha
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