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        Haberler Televizyon 'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

        'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 17'nci bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda; İmre, Devran'ın neden Cesur'a 6 ay süre verdiğini ve "Sürem dolduğunda" dediğini sorguluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:05
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        "Neden 6 ay süre verdin?"
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 17'nci bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda: İmre, Devran’ın neden Cesur’a altı ay süre verdiğini ve “Sürem dolduğunda” dediğini sorguluyor. O anda başı dönen Devran’ın yardımına İmre koşarken Gülce’nin oğluna bakışı ise duygu dolu anlar yaşatıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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