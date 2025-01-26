'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 17'nci bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda; İmre, Devran'ın neden Cesur'a 6 ay süre verdiğini ve "Sürem dolduğunda" dediğini sorguluyor

Habertürk Giriş: 26.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL