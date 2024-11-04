DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ

Devran, Cesur’un peşinden hedefine yaklaşmaya çalışırken bir yandan da Ceylan’ı düştüğü ikilemden kurtarmaya çalışır ama İskender bu ikilemleri beslemeye başlamıştır bile. Devran, Cesur’un bir anlık açığından faydalanarak bu defa dönüşü olmayan bir yola girer.