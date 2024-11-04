Deha son bölümde neler oldu? Deha 7. bölüm izle!
Show Tv'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Deha dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yine keyifli bir seyir deneyimi yaşatan diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Show Tv linkini haberimizde paylaştık. İşte, Deha 7. bölümde yaşananlar ve diziyi tek parça, HD kalitesinde seyredebileceğiniz link...
Deha, 7. bölümü ile dün akşam Show Tv'de ekrana geldi. Birbirinden heyecanlı gelişmelerin yaşandığı son bölüm, izleyenleri ekran başına kitledi. Peki, 7. bölümde neler oldu? İşte, Deha son bölümde yaşananlar ve diziyi tek parça, HD kalitesinde seyredebileceğiniz Show Tv linki...
DEHA 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deha’nın 7. Bölümünde; Kardeşinin katiliyle yüz yüze gelmiş olan Devran, Cesur’un düşündüğünden daha fazla işin içinde olduğunu fark eder ve onunla yüzleşir ama katile hala uzaktır.
Karga’nın Hakim’in batık şirketine yatırım yaptığını öğrenen İskender, bundan sonra Karga’nın onunla çalışmayacağından tedirgin olup bunun için Devran’ı suçlar. Kendine yeni bir ortak bulmanın zamanı gelmiştir ama bunu yaparken Devran’ın ailesinin de zaaflarına oynamaya karar verir.
DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ
Devran, Cesur’un peşinden hedefine yaklaşmaya çalışırken bir yandan da Ceylan’ı düştüğü ikilemden kurtarmaya çalışır ama İskender bu ikilemleri beslemeye başlamıştır bile. Devran, Cesur’un bir anlık açığından faydalanarak bu defa dönüşü olmayan bir yola girer.
DEHA 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Deha'nın dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler diziyi aşağıdaki linkten kesintisiz, HD kalitesinde ve tek parça olarak izleyebilir.