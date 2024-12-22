‘Deha’nın merakla beklenen 14'üncü bölümünden dördüncü tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Deha'nın merakla beklenen 14'üncü bölümünden dördüncü tanıtım izleyiciyle buluştu. İmre'nin; "Seni seçerim" sözü, bu akşam yayınlanacak yeni bölüme olan merakı artırıyor
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın merakla beklenen 14'üncü bölümünden dördüncü tanıtım izleyiciyle buluştu.
İşte Deha’nın 14. Bölüm 4. Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’a Cesur’u bulma konusunda engel olmaya çalışırken Devran, İmre'ye inanmıyor. İkili arasında yaşanacaklar merak konusu olurken, İmre'nin; "Seni seçerim" sözü, bu akşam yayınlanacak yeni bölüme olan merakı artırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!