Kaldırımda yürüyorlardı! Sonrası akılalmaz! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi 869. Sokak'ta akılalmaz bir kaza meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan Hamit Yılmaz idaresindeki otomobil, önünde duran yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırımda yürüyen Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'a çarptı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

DHA'da yer alan habere göre Özcan ve Saçar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil, kaldırım üzerinde bir süre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralı Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.

"DAHA BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Kazanın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ayhan Gürbüz, "15 dakika önce burada çocuklar vardı. Çocuklar gittikten sonra bir araba geliyor, kaldırımda yürüyen iki kişiyi eziyor. Minibüs önünde duruyor. O da minibüse çarpmamak için kaldırıma yöneliyor. Önünde başka araç da var. Kaldırımdaki adamları gördüğü halde, onların üzerine geliyor. Birinin parmağı kırıldı, diğerinin de ağrıları var. Burada bisiklet tamiri yapıyordum. Çocuklar vardı. 10 dakika önce olsa, daha büyük bir facia olabilirdi" dedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önündeki yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırıma doğru ilerlediği görülüyor. Otomobil, kaldırımda yürüyen Özcan ve Saçar'a çarpıyor. Çevredeki esnafın da yaralılara yardım etmek için koştukları yer alıyor.