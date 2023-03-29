Hastanede cinsel istismar! Doktor tutuklandı!

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DHA

Balıkesir'de yaşanan olay, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj yapmaya başladı.

GÖĞSÜNDEKİ KİTLE İÇİN MUAYENE OLDU DHA'da yer alan habere göre staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.´ya (40) muayene oldu.

İSTİSMARIN ARDINDAN İDARECİLERE ŞİKAYET ETTİ Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi 40 yaşındaki T.A. tutuklandı. Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu.