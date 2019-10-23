Yönetmen koltuğunda Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha 2 filmi Temmuz 2018 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen film vizyona girdiği tarihten itibaren 19 hafta boyunca vizyonda kalırken 2.106.154 seyirci sayısına ulaştı. Filmin gişeden elde ettiği gelir ise 24.589.811,48 TL hasılat elde etti. İşte Deliha 2 filmi oyuncuları ve konusu...

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar.

Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Deliha 2 filminin oyuncuları şunlar;

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner