'Delikanlı'da Miran geri döndü

SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Yusuf ve Dila’nın arasındaki buzlar erirken, ikilinin aşkı Hazan’ı öfkelendiriyor. Dila’ya gelen pakette Hazan’ın ayakkabısının olması dikkat çekerken, bu detay gerilimi daha da artırıyor. Murat, Yusuf’un geri dönüşünün ardından bir açıklama beklerken; Yusuf ise annesi ve kız kardeşinin geleceği konusunda endişe duymaya başlıyor. Sarp ve Hazan’ın ilişkisi yeni bir evreye taşınırken Miran’ın dönüşü tüm dengeleri altüst ediyor.

REKLAM

Yusuf ve Miran’ın bir araya gelmesi şok etkisi yaratırken, Yusuf bir darbe daha vuruyor ve Sarp’la ticari ilişkilerini sonlandırıyor.

Yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 'Delikanlı’da bu akşam ekrana gelecek bölüme dair ilgi artıyor.

'Delikanlı' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.