'Delikanlı'da tüm dengeler altüst oldu

SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı', geçmişin sırlarını ekranlara getirirken bölümün finalinde Yusuf, Remzi’nin Murat’ı yem olarak kullanmasıyla şoke oldu ve yeni bölümde yaşanacaklar heyecanı yükseltti.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’, dün akşam ABC1’de 4.11 izlenme oranı, 10.80 izlenme payı, AB’de 3.80 izlenme oranı, 11.62 izlenme payı, Total’de ise 3.47 izlenme oranı, 8.87 izlenme payına ulaştı. Sosyal medyada ise #Delikanlı etiketi ile 4 saat 25 dakika TT listesinde yer aldı.

'DELİKANLI'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dila’nın, Yusuf ve Hazan’ı birlikte görmesiyle başlayan yüzleşme, tüm dengeleri sarstı; Dila’nın Hazan’a olan güveni kırılırken Yusuf bu kaosu soğukkanlılıkla kendi planının parçasına dönüştürdü.

Evde gerilim büyürken Sarp’ın baskıcı tavrı iyice belirginleşti ve Dila üzerindeki kontrolü arttı; aynı zamanda içeride bir köstebek olduğundan şüphelenmeye başladı. Dila ise Yusuf’a duyduğu aşk ile artan şüpheleri arasında sıkıştı; ona yaklaşsa da öğrendiği gerçekler ve yaşadığı hayal kırıklıkları güvenini sürekli zedeledi.

Hazan büyük bir kayıp yaşayıp tamamen yalnızlaşırken, Yusuf’un kurduğu oyunlar Remzi cephesinde de gerilimi tırmandırdı. Tüm bu karmaşanın ortasında Dila’nın Yusuf’u yanlış bir anda yakalamasıyla büyük bir yıkım yaşandı ve ipler kopma noktasına geldi. Finalde ise Yusuf’un karşısına Remzi’nin yemi olarak kardeşi Murat’ın çıkarılması, hikâyeyi çok daha derin ve kişisel bir çatışmaya sürükledi.

'Delikanlı', yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.