        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Delikanlı', geçmişin sırlarını ekranlara getirirken bölümün finalinde Yusuf, Remzi'nin Murat'ı yem olarak kullanmasıyla şoke oldu ve yeni bölümde yaşanacaklar heyecanı yükseltti

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:25 Güncelleme:
        'Delikanlı'da tüm dengeler altüst oldu
        SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı', geçmişin sırlarını ekranlara getirirken bölümün finalinde Yusuf, Remzi’nin Murat’ı yem olarak kullanmasıyla şoke oldu ve yeni bölümde yaşanacaklar heyecanı yükseltti.

        Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’, dün akşam ABC1’de 4.11 izlenme oranı, 10.80 izlenme payı, AB’de 3.80 izlenme oranı, 11.62 izlenme payı, Total’de ise 3.47 izlenme oranı, 8.87 izlenme payına ulaştı. Sosyal medyada ise #Delikanlı etiketi ile 4 saat 25 dakika TT listesinde yer aldı.

        'DELİKANLI'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dila’nın, Yusuf ve Hazan’ı birlikte görmesiyle başlayan yüzleşme, tüm dengeleri sarstı; Dila’nın Hazan’a olan güveni kırılırken Yusuf bu kaosu soğukkanlılıkla kendi planının parçasına dönüştürdü.

        Dila, Hazan ve Yusuf’u birlikte gördü;

        Evde gerilim büyürken Sarp’ın baskıcı tavrı iyice belirginleşti ve Dila üzerindeki kontrolü arttı; aynı zamanda içeride bir köstebek olduğundan şüphelenmeye başladı. Dila ise Yusuf’a duyduğu aşk ile artan şüpheleri arasında sıkıştı; ona yaklaşsa da öğrendiği gerçekler ve yaşadığı hayal kırıklıkları güvenini sürekli zedeledi.

        Sarp, Dila'yı göremeyince sinirden deliye döndü;

        Hazan büyük bir kayıp yaşayıp tamamen yalnızlaşırken, Yusuf’un kurduğu oyunlar Remzi cephesinde de gerilimi tırmandırdı. Tüm bu karmaşanın ortasında Dila’nın Yusuf’u yanlış bir anda yakalamasıyla büyük bir yıkım yaşandı ve ipler kopma noktasına geldi. Finalde ise Yusuf’un karşısına Remzi’nin yemi olarak kardeşi Murat’ın çıkarılması, hikâyeyi çok daha derin ve kişisel bir çatışmaya sürükledi.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        'Delikanlı', yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Garson diye alıp direk dansı yaptırıldılar! Yabancı kadınlara iş tuzağı!

        Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik yürütülen teknik takipte dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Yurt dışından garson ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak veya sahnede direk dansı yaptırılarak çalıştırıldığı tespit edil...
        #Delikanlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Zeren'in öldüğü asansör kazasında tahliye kararı
        Zeren'in öldüğü asansör kazasında tahliye kararı
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"