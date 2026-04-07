DELİKANLI DİZİSİ DİLA KARAKTERİ

Mina Demirtaş, hikayenin masum yüzü olan Dila’ya hayat veriyor. Dila, karanlık bir evde büyümüş bir çocuktur. Daha doğduğu gün babasını kaybetmiştir. Dila’nın hayatı en başından itibaren kendisine ait bir hikâye değil; başkalarının hayatta kalma mücadelesinin yan ürünü olarak şekillenmiştir. Yusuf’la karşılaşması, Dila’nın hayatındaki ilk gerçek kırılma noktasıdır. İlk kez kalbi kontrol edemediği bir hızda atar. Dila’nın trajedisi sadece baskı altında büyümüş olması değildir. Zamanla öğreneceği sırlar, Dila’nın tüm tutunduğu dalları kıracaktır.