Mina Demirtaş’ın “Delikanlı” dizisinde hayat verdiği Dila karakteri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan ve OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, 6 Nisan Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Peki, “Delikanlı” dizisinin başrolü Mina Demirtaş kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
DELİKANLI DİZİSİ DİLA KARAKTERİ
Mina Demirtaş, hikayenin masum yüzü olan Dila’ya hayat veriyor. Dila, karanlık bir evde büyümüş bir çocuktur. Daha doğduğu gün babasını kaybetmiştir. Dila’nın hayatı en başından itibaren kendisine ait bir hikâye değil; başkalarının hayatta kalma mücadelesinin yan ürünü olarak şekillenmiştir. Yusuf’la karşılaşması, Dila’nın hayatındaki ilk gerçek kırılma noktasıdır. İlk kez kalbi kontrol edemediği bir hızda atar. Dila’nın trajedisi sadece baskı altında büyümüş olması değildir. Zamanla öğreneceği sırlar, Dila’nın tüm tutunduğu dalları kıracaktır.
MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mina Demirtaş, son dönemde özellikle “Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralar “Delikanlı” dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncular arasında yer alıyor.
2008 yılında İstanbul’da doğan Mina Demirtaş, eğitim hayatını sürdürmeye devam etmektedir.
MİNA DEMİRTAŞ’IN OYNADIĞI DİZİLER
Mina Demirtaş, oyunculuk kariyerine 2021 yılında “Akif” adlı sinema filmiyle adım attı ve kısa sürede dikkat çeken projelerde yer aldı.
2023-2025 yılları arasında yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve önemli bir çıkış yakaladı. 2026 yapımı “Delikanlı” dizisinde ise Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşarak “Dila” karakterine hayat veriyor.
Sinema tarafında da aktif olan Demirtaş, 2022 yapımı “Kabahat” filminde başrol üstlenmiş ve performansıyla ödüller elde etmiştir.