'Delikanlı'nın final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrolleri; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı', hafızalardan silinmeyecek bir final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor.

Yayınlanan tanıtımda; Sarp adım adım Delikanlı’nın peşine düşerken, Yusuf ise ailesini korumak için Sarp’a gözdağı veriyor. Geçmişin perdesi aralandıkça Dila, Sarp’ın Yusuf’a yaptığı kötülükleri sorgulamaya başlıyor; Yusuf ise bir Kızılhan olmasına rağmen Dila’yı kendi ailesine karşı savunuyor. Hazan’ın mahalleye ani dönüşü dengeleri sarsarken, Zühre’nin Miran’a söylediği “Sen de bir Kızılhansın” sözü gerilimi zirveye taşıyor. Tanıtımın finalinde ise Yusuf’un ailesi ve sevdiği kadınla aynı sofrada buluşması, fırtınaların ardından gelen mutluluğun habercisi oluyor.

REKLAM

'Delikanlı', final bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte 'Delikanlı'nın 7'nci Bölüm (Final) 2'nci Tanıtımı;