'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı

OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Yayınlanan tanıtımda, Yusuf ile Hazan'ın aşk dolu anlarına tanıklık ederken, ikilinin tüm zorluklara rağmen birlikte kurduğu hayaller öne çıkıyor.

Diğer yandan, Hazan'ın annesinin kızı için zengin bir kısmet istemesi dikkat çekerken, mahalleye gelen zengin iş adamı Sarp hikâyeye dair merakı artırıyor.

Yusuf'un Hazan'a söylediği, "Aşkımız, sevgimiz yeter sandım" sözlerinin ardından Dila ile tanışması ve bambaşka bir halde Hazan'ın karşısına çıkması heyecanı yükseltirken, o anlarda Hazan'ı Sarp'ın yanında oluşu dengeleri tamamen değiştiriyor.

Tanıtımın finalinde ise Yusuf'un ,Benden ne aldılarsa, misliyle geri alacağım onlardan" sözleri, hikâyede kartların yeniden dağıtılacağının sinyallerini veriyor.

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

