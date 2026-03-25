Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı - Magazin haberleri

        'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV ekranlarında yakında başlayacak olan 'Delikanlı' dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Giriş: 25.03.2026 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk tanıtım yayınlandı

        OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

        Yayınlanan tanıtımda, Yusuf ile Hazan'ın aşk dolu anlarına tanıklık ederken, ikilinin tüm zorluklara rağmen birlikte kurduğu hayaller öne çıkıyor.

        Diğer yandan, Hazan'ın annesinin kızı için zengin bir kısmet istemesi dikkat çekerken, mahalleye gelen zengin iş adamı Sarp hikâyeye dair merakı artırıyor.

        Yusuf'un Hazan'a söylediği, "Aşkımız, sevgimiz yeter sandım" sözlerinin ardından Dila ile tanışması ve bambaşka bir halde Hazan'ın karşısına çıkması heyecanı yükseltirken, o anlarda Hazan'ı Sarp'ın yanında oluşu dengeleri tamamen değiştiriyor.

        Tanıtımın finalinde ise Yusuf'un ,Benden ne aldılarsa, misliyle geri alacağım onlardan" sözleri, hikâyede kartların yeniden dağıtılacağının sinyallerini veriyor.

        REKLAM

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Delikanlı', yakında SHOW TV'de!

        #Delikanlı
        #show tv
