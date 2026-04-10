        Haberler Televizyon 'Delikanlı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı- Magazin haberleri

        'Delikanlı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı'nın merakla beklenen ikinci bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Giriş: 10.04.2026 - 23:18
        "Ben, bize ihanet ettim"

        SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın ikinci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Delikanlı'nın 2. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, iki eski aşığın bir araya geldiği duygusal anlar ekranlara gelirken Hazan, Yusuf'a ihanet ettiğini itiraf ediyor.

        Yusuf'un hikâyesini başlatan bu itirafın ardından Sarp, Hazan ve Yusuf'un bir arada olduğu sahnede Yusuf'un, "Işığımın arkasında bir kadın var" sözleri gerilimin dozunu artırıyor.

        Yusuf'un, apaçık intikam için her açıdan güçlenmiş bir şekilde geri dönmesi dikkat çekerken, Dila ile arasında saf görünen duygular yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı yükseltiyor.

        Yusuf'un Sarp'ın evine gelişi soru işaretleri yaratırken, ikili arasındaki soğuk savaş giderek daha da yoğunlaşıyor.

        'DELİKANLI'NIN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yusuf'un otelde Dila ile karşılaşmasıyla aralarında bir yakınlık oluşurken, Dila'yı kurtarıp kapkaç olayında kahraman gibi davranması onun güvenini kazanmasını sağladı. Ancak kısa süre sonra tüm bunların Yusuf'un planının parçası olduğu ve Kızılhan ailesine, özellikle Hazan'a dair geçmişten gelen bir hesabı bulunduğu ortaya çıktı.

        Geçmişte Yusuf ve Hazan'ın aşkı, maddi zorluklar, Nazan'ın baskısı ve Murat'ın yasa dışı işlere bulaşmasıyla sarsıldı. Hazan'ın Kızılhanlar'ın dünyasına girip Sarp’la yakınlaşması ilişkilerini kopma noktasına getirdi; Remzi’nin ihaneti ise her şeyi geri dönülmez bir yola sürükledi. Günümüzde Hazan Sarp'la evli ve lüks bir hayat sürerken, Yusuf planlı bir adama dönüşerek Dila üzerinden Kızılhanlar'ın içine sızdı ve büyük hesaplaşmanın ilk adımını attı.

        'Delikanlı', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

