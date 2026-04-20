Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği 'Delikanlı'nın kadrosunda Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil), ve Devrim Yakut (Zühre) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Delikanlı'nın üçüncü bölümünde; Dila'nın Yusuf ve Hazan'ı teknede birlikte görmesiyle üçlü arasında sert bir yüzleşme yaşanır. Bu karşılaşma, Dila ile Hazan arasındaki bağı derinden sarsarken, Yusuf ikili arasındaki gerilimi bilinçli şekilde körükleyerek aralarındaki bağı zayıflatmaya çalışır. Ev tarafında ise Dila üzerindeki baskı giderek artar. Zühre, kızının değişen ruh halinden şüphelenirken, Sarp'ın aşırı korumacı ve kontrolcü tavrı daha da sertleşir. Hazan ise hem Sarp'ın baskısı hem de Yusuf gerçeği arasında sıkışır ve giderek yalnızlaşır. Geçmiş hattında, Yusuf'un sıradan bir hayat sürerken Sarp ve çevresinin kurduğu düzenin içine nasıl çekildiği açığa çıkar. Günümüzde ise Yusuf, Sarp ve Tahsin'le kuracağı ortaklık üzerinden oyunu derinleştirirken, ortaya çıkan krizler taraflar arasında güvensizliği büyütür. Dila'nın Yusuf'a olan duyguları her geçen gün güçlenirken, Hazan'ın uyarılarına rağmen bu ilişkiye daha da bağlanır. Yusuf ise Dila'yı, ailesinin en zayıf noktası olarak konumlandırır ve intikam planının merkezine yerleştirir.

