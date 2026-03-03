Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart’ta İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüşecek

        DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart’ta İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüşecek

        DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 13.00'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 14.00'te Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da bir araya gelecek. Adalet Bakanlığı ziyaretinin ardından basın açıklaması yapılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.03.2026 - 18:03 Güncelleme:
        DEM Parti iki bakanlığı ziyaret edecek
        DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart Çarşamba günü Ankara’da bir dizi resmi temas gerçekleştirecek. Program kapsamında heyet, saat 13.00’te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İçişleri Bakanlığı’nda görüşecek.

        BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

        Heyet, saat 14.00’te ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından Adalet Bakanlığı ziyareti sonrasında basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

        FOTO: DHA

        #DEM İmralı heyeti
        #haberler
