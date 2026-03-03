DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart’ta İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 13.00'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 14.00'te Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da bir araya gelecek. Adalet Bakanlığı ziyaretinin ardından basın açıklaması yapılacak
DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart Çarşamba günü Ankara’da bir dizi resmi temas gerçekleştirecek. Program kapsamında heyet, saat 13.00’te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İçişleri Bakanlığı’nda görüşecek.
BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK
Heyet, saat 14.00’te ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından Adalet Bakanlığı ziyareti sonrasında basın açıklaması yapılacağı bildirildi.
