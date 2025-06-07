DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan: Barışın dili kazanırsa hem Türkiye hem de Kürtler kazanır

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, "Barışın dili kazanırsa; hem Türkiye kazanır, hem Kürtler kazanır, hem de Ortadoğu halkları bu kazanımdan güç alır. Halkın yüreğinde biriken özlemler karşılıksız kalmasın" dedi.

Habertürk'e konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan,

Türkiye’nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar herkesin huzur, güven ve adalet içinde yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Bu hakkın korunması gerektiğini belirten Öcalan, "Tüm halkların ve inançların ortak çıkarınadır. Bu anlamda, kalıcı ve onurlu bir barış, yalnızca bir kesimin değil; bütün toplumun kazanımı olacaktır.Bayram sabahlarında, bir annenin evladı için taşıdığı umut, bir babanın yüreğindeki hasretle birleşerek toplumsallaşır" dedi.

"ACIDA ORTAK, UMUTTA KARDEŞİZ"

Birlikte yaşama iradesine vurgu yapan DEM Partili Öcalan, "Aynı ülkenin yüreği yaralı insanlarıyız; acıda ortak, umutta kardeşiz. Bu ülkede nice bayramlar geçti; kimi gözyaşıyla, kimi hasretle, kimi de umutla…Ama hep bir eksik vardı: Barış ! Barış; sadece silahların susması değil, kalplerin birbirine açılmasıdır." dedi.