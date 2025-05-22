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        Haberler Gündem Politika DEM Partili Bakırhan: Bahçeli'nin önerisi önemli | Son dakika haberleri

        DEM Partili Bakırhan: Bahçeli'nin önerisi önemli

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçelinin Mecliste komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içindeyiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:02
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        DEM Partili Bakırhan: Bahçeli'nin önerisi önemli
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, DEM Parti Genel Merkezinde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısını açılışında yaptığı konuşmada, 2025'in ortasına yaklaşırken hem küresel siyasetin hem de Orta Doğunun kendine yeni bir rota aradığını savundu.

        Eski ittifakların birer birer çöktüğünü yeni ittifaklar kurulduğunu belirten Bakırhan, diplomasi ve yeni güvenlik arayışlarının sürdüğünü, bu yeni dönemin merkezinde ise enerji koridorları ve güç dengeleri olduğunu söyledi.

        "BARIŞ DEMOKRASİYİ BÜYÜTÜR"

        Bakırhan, demokratik bir toplumda silahlara yer olmadığını, silahlar konuştuğunda demokrasinin sustuğunu belirterek, "Bu gerçekliği en çok yaşayan ülkelerden biri biziz. Barış demokrasiyi büyütür. Demokrasi de Türk-Kürt kardeşliğinin en önemli birlikte yaşama teminatı olur." ifadelerini kullandı.

        Bugüne kadar görüştükleri siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin kardeşlik hukukunun adresini Meclis olarak gösterdiğini vurgulayan Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. 2013-2015 yıllarındaki süreci hatırlarsınız. En büyük eksiklerden biri, belki de özeleştiri vermemiz gereken noktalardan biri, 2013-2015 sürecinde Meclisin yeterince sürece dahil edilmemesiydi. Şimdi bu eksikliği tekrarlamayalım diyoruz. Sayın Bahçelinin Mecliste komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içindeyiz. Bugün sizlerin de bulunduğu bu salonda kurullarımızı da toplayacağız. Bu konuda düşüncelerimizi olgunlaştırıp önümüzdeki günlerde kamuoyuna da açıklayacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes Meclisin tarihi rolüne inanıyor."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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