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        Haberler Gündem Politika DEM Partili Hatimoğulları: Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir | Son dakika haberleri

        DEM Partili Hatimoğulları: Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'te 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te barış ve demokratik toplum çalışması yürütecek, tam yetkilendirilmiş bir komisyona acilen ihtiyaç var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:27
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        "Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

        DHA'nın haberine göre Hatimoğulları, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili şunları söyledi:

        "27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı çağrı, bir yüzyıl açısından değerlendirildiğinde asrın çağrısıdır ve tarihin çok önemli bir sayfasıdır. Bu çağrı ülkemizde 50 yıllık çatışmayı bitirmek için eşsiz bir fırsattır ve PKK da 12 Mayıs'ta kongre kararını duyurarak bir devri kapatıp yeni bir çağı açtığını açıkladı. PKK'nın 12 Mayıs açıklaması da bir milattır. Demokratikleşme ve barış ortamı için alınmış en önemli karardır ve bu bütün Türkiye ve Orta Doğu halkları için de büyük bir şanstır. Yaptığımız halk toplantılarında, ziyaret ettiğimiz kurumlarda ve partilerde bize hep şu sorular geliyor; 'Türkiye'de demokrasi nasıl gelişecek?', 'Kürtlerin hakkı hukuku ne olacak?', 'Bütün kimlikler, inançlar nasıl eşit ve özgürce yaşayacak?' Bu soruların yanıtını bulmak elbette çözümün kendisidir. Bunu bulabilmek için daha fazla ortak paydada yan yana gelmeye ihtiyacımız var. Çözümün, barışın ve demokrasinin kapısını ardına kadar açarsak, biz bu soruların yanıtını bulmuş oluruz. Şiddet ve çatışma gerekçesiyle ertelenen adımlar için artık herhangi bir engel kalmamıştır. 86 milyon yurttaşımızın geleceği için hükümetin pratik adımlar atması artık tarihi bir anlam taşımaktadır. Hukuki, siyasi, kültürel adımlar atılmalıdır."

        "TAM YETKİLENDİRİLMİŞ BİR KOMİSYONA İHTİYAÇ VAR"

        Hatimoğulları, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini ve yargının sürece bu şekilde hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Sürecin başarısı için çoklu katılım ve toplumsal mutabakatın tarihi önemde olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Bu kapsamda, devlet ve iktidarın tüm siyasi partileri ziyaret ederek istişarelerde bulunması oldukça önemlidir. Görüşmelerimizde de gündemde olan ve Sayın Bahçeli'nin açıkladığı komisyon önerisini son derece değerli bulduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'te 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te barış ve demokratik toplum çalışması yürütecek tam yetkilendirilmiş bir komisyona acilen ihtiyaç var. Bu komisyonla orta, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar belirlenebilir. Bu komisyon hızlı ve etkin çalışabilmeli, ortak paydalar üzerinden aldığı kararları yasal zeminlerde hayata geçirmelidir. Bu komisyon, hem barış ve demokratik toplum için yasal zeminler oluşturabilir hem de bu sürecin ilerleyen aşamalarını takip edebilir, tanıklık edebilir" dedi.

        “Buradan da Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a seslenmek istiyorum” diyen Hatimoğulları, Meclis'in bir çözüm zirvesine ev sahipliği yapabileceği önerisinde bulundu.

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