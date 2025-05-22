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        Haberler Magazin Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti - Magazin haberleri

        Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti

        Bodrum'daki yüksek fiyatlara Demet Akalın'dan sert tepki geldi. Kendi yaşadığı bir olayı paylaşan şarkıcı, "Kahvaltıya 1850 lira verdik!" diyerek tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 00:43 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:45
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        Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti
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        Türkiye'nin önde gelen tatil destinasyonlarından Bodrum, yaz sezonuna yüksek fiyatlarla ve beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Bölgedeki turizm esnafı, "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz." diyerek yaşadıkları durgunluğu ve çaresizliği dile getirdi.

        Bu açıklamaya Demet Akalın sessiz kalmadı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Kendi yaşadığı bir olayı örnek veren Akalın, şaşkınlığını ve tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi."

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        #Demet Akalın
        #BODRUM
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