Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın: Çocukken Edis'i sahneye çıkardım

        Demet Akalın: Çocukken Edis'i sahneye çıkardım

        Demet Akalın, yeni yıla Uludağ'da sahne alarak girdi. Akalın, popçu Edis ile ilgili bir anısını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çocukken Edis'i sahneye çıkardım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akalın, 2026'yı Uludağ'da karşıladı. Hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Akalın, sahnede başından geçen bir anıyı da paylaştı. Ünlü şarkıcı; "Yıllar önce bir otelde sahne aldım. Otelin yiyecek - içecek müdürü tanıdığımızdı. 'Benim oğlum da kısa süreliğine sahnede olabilir mi?' dedi. Birkaç çocuk çıktı, dans etti. Meğer o çocuk bizim Edis'miş" dedi.

        Edis
        Edis
        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin telefonla ulaşamadığı kadın evde ölü bulundu

        Burdur'da hastanede tedavi gören eşinin telefonla arayıp ulaşamadığı Ayşe Kılıç (74) evde ölü bulundu. (DHA)

        #Demet Akalın
        #Edis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        İstanbul'dan kar manzaraları
        İstanbul'dan kar manzaraları
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri