Demet Akalın: Çocukken Edis'i sahneye çıkardım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akalın, 2026'yı Uludağ'da karşıladı. Hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Akalın, sahnede başından geçen bir anıyı da paylaştı. Ünlü şarkıcı; "Yıllar önce bir otelde sahne aldım. Otelin yiyecek - içecek müdürü tanıdığımızdı. 'Benim oğlum da kısa süreliğine sahnede olabilir mi?' dedi. Birkaç çocuk çıktı, dans etti. Meğer o çocuk bizim Edis'miş" dedi.

