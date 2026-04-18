Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e: Ona hiçbir şey olmaz

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yaşandığı gün 'Gırgıriye Müzikali'nin galasında muhabirlere röportaj veren Gülben Ergen'e, meslektaşı Demet Akalın'dan sert tepki geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ona hiçbir şey olmaz"

        Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen acı haberlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda; biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

        Olayın yaşandığı gün, uzun süredir beklenen 'Gırgıriye Müzikali'nin galası yapıldı. Müzikalde rol alan Gülben Ergen’in gala sırasında muhabirlere verdiği röportaj sosyal medyada tartışma konusu oldu.

        "KAHKAHALARCA..."

        Demet Akalın da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntülere sert bir eleştiride bulundu. Akalın, Ergen'in tavrına yönelik, "Kahkahalarca... Tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri: Kahramanmaraş saldırısında "okul avcısı" detayı, Gülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme, Hürmüz Boğazı açıldı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor..."OKUL AVCISI" DETAYIOkul saldırılarının üzüntüsünü yaşıyoruz... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili 411 kişi gözaltına alındı, 1886 internet adresine erişim engeli geldi. Bu arada Kahramanmaraş'taki saldırgan İsa A...
        #Demet Akalın
        #Gülben Ergen
        #KAHRAMANMARAŞ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Sıralar siper olmuş
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir