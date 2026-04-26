        Demet Akalın: Her defasından gözlerim doluyor

        Demet Akalın: Her defasından gözlerim doluyor

        Geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride kaldığını söyleyen Demet Akalın, arkadaşı Işın Karaca, kariyeri ve kızı Hira hakkında samimi açıklamalarda bulundu

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 13:31
        "Her defasında gözlerim doluyor"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Demet Akalın, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun bir konser maratonuna başladığını söyleyen şarkıcı, doğum gününü birkaç gün önce kutladığını belirtti. 23 Nisan'da 54'üncü yaşına giren şarkıcı, Miami tatilinin kutlama planlarını değiştirdiğini söyledi. Demet Akalın, "O kadar yoğun bir tempoya girdik ki bazı arkadaşlarıma davetiye göndermeyi bile unutmuşum" dedi.

        Yeni projelerinin yolda olduğunu müjdeleyen popçu, Gökhan Özen'le birlikte yeniden yorumladıkları şarkının 1 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşacağını açıkladı. Albümü için farklı tarzlarda şarkılar hazırladığını söyleyen Akalın, bir türküyü yeniden okuyarak dinleyicilere sürpriz yapacağını ifade etti.

        Geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride kaldığını dile getiren Akalın, Işın Karaca'yla barıştıklarını ve uzun süredir görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

        Kızı Hira'nın okul töreninden bahsederken duygulanan Demet Akalın, "Her defasında gözlerim doluyor. Çocuk söz konusu olunca insan başka hissediyor" diye konuştu.

        Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yaşandığı gün 'Gırgıriye Müzikali'nin galasında muhabirlere röportaj veren Gülben Ergen'e tepki göstermişti. Akalın, daha sonra Ergen için yaptığı paylaşıma açıklık getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Son olaylara üzüldüm ama beni linç ettirmiști. Ben de biraz kinciyim huyum pis. 'Rövanşı aldım' demiyorum. Onun da üç tane evladı var. Üç evladını büyüttü. O hep söyler 'Ben bir Cumhuriyeti yönetiyorum' diye... Onunla da öyle didişirim. Benim kızıma Kâbe'den bebek tulumu getirmiş bir insan. Ben öyle arada kızarım o bakmasın bana.

        Akalın, Gülben Ergen'le aranız nasıl?" sorusuna ise fermuar işareti yaparak "Susuyorum" yanıtını vermekle yetindi.

        Şarkıcı, hayat arkadaşı eşi Okan Kurt'un spora olan ilgisine de esprili sözlerle değindi. Demet Akalın, "Hiçbir sosyal hayatı yok, tamamen spora odaklandı ama mutluysa ben de mutluyum" dedi.

        Bir süredir vücut geliştirme ile ilgilenen Okan Kurt, geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.

