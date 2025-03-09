Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında 'teşekkür' krizi çıktı - Magazin haberleri

        Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı

        Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açıldı. Ergen, sosyal medyadan bu süreçte katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesi arasında bir arkadaşının yer almamasına sitem etti; "Ayıp oldu insanlara"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 18:17 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Teşekkür' krizi
        ABONE OL

        Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan Narin Anaokulu'nun açılışı, törenle gerçekleştirildi.

        2 derslikli anaokuluna, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı verildi.

        Gülben Ergen, törene ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı ve bu süreçte kendilerine katkıda bulunan kişilere teşekkür etti.

        REKLAM

        "BİR TEŞEKKÜRÜ BOŞ GEÇMİŞSİN"

        Gülben Ergen'in paylaşımına yorum yapan Demet Akalın, teşekkür listesinde arkadaşlarının adına yer verilmemesine sitem etti. Akalın: "Bir teşekkürü boş geçmişin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" ifadelerini kullandı.

        GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP: DÜŞÜNEMEDİM

        Demet Akalın'ın yorumuna karşılık veren Gülben Ergen de "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" yorumunu yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Demet Akalın
        #Gülben Ergen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar