Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan Narin Anaokulu'nun açılışı, törenle gerçekleştirildi.

2 derslikli anaokuluna, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı verildi.

Gülben Ergen, törene ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı ve bu süreçte kendilerine katkıda bulunan kişilere teşekkür etti.

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"BİR TEŞEKKÜRÜ BOŞ GEÇMİŞSİN"

Gülben Ergen'in paylaşımına yorum yapan Demet Akalın, teşekkür listesinde arkadaşlarının adına yer verilmemesine sitem etti. Akalın: "Bir teşekkürü boş geçmişin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP: DÜŞÜNEMEDİM

Demet Akalın'ın yorumuna karşılık veren Gülben Ergen de "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" yorumunu yazdı.