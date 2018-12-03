İşte kutlamadan kareler...

Demet Akalın ile Okan Kurt barışmalarını dostlarıyla kutladı

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz Eylül ayında ayrıldığı 6 yıllık eşi Okan Kurt ile barıştı. Bugün için özel bir akşam yemeği organize eden Akalın, kutlamaya yakın arkadaşlarını da davet etti. Araları açık olan Kurt ve Ürek, barışıp arkadaşlarıyla eğlendi