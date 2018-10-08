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“Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın. Ailevi, namahrem konular bunlar. Kime ne anlatacağım? Bunlar iki kişiyi ilgilendiren durumlar, herkes saygı göstermeli, ortada biten bir evlilik var”