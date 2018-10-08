Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'tan Fatih Ürek'e çok sert yanıt
08.10.2018 - 07:33 | Güncelleme:
Okan Kurt, eski eşi Demet Akalın’ın yakın dostu Fatih Ürek’in “Okan Demet’i değil kendi ailesini seçti” sözlerine sert çıktı. Kurt, Fatih Ürek’in “Okan Demet’in değil, kendi ailesinin yanında durdu” sözleri için, "Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın" dedi
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Okan Kurt, eski eşi Demet Akalın’ın yakın dostu Fatih Ürek’in “Okan Demet’i değil kendi ailesini seçti” sözlerine sert çıktı.
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SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Demet Akalın ile 6.5 yıllık evliliği 11 Eylül’de biten Okan Kurt, boşanma sonrası sessizliğini bozdu.
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"EVLİLİĞİMİZ HİÇBİR ZAMAN PARA ÜZERİNE KURULMADI"
Kurt, “Para bitti, evlilik bitti” eleştirilerine şu yanıtı verdi:
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“Bizim evliliğimiz hiçbir zaman para üzerine kurulmadı, o yüzden başlamadı ki... Borçlarımı yapılandırma yoluna gittim. En kısa sürede bunları atlatıp, ticari yaşantıma sağlam adımlarla yeniden döneceğim. Bizimle ilgili bu tarz algılar yaratılması çok yanlış.”
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"EĞER İMKANI VARSA KENDİNE BİR AİLE KURSUN"
Okan Kurt, Fatih Ürek’in “Okan Demet’in değil, kendi ailesinin yanında durdu” sözleri için de şunları söyledi:
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“Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın. Ailevi, namahrem konular bunlar. Kime ne anlatacağım? Bunlar iki kişiyi ilgilendiren durumlar, herkes saygı göstermeli, ortada biten bir evlilik var”
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"DEMET BANA ZORLUK ÇIKARMIYOR"
Bir restoran çıkışı konuşan Okan Kurt, kızı Hira’yı istediği zaman gördüğünü söyleyerek “Demet o konuda bana zorluk çıkarmıyor” dedi.
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