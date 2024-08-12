Demet Akalın şunları söyledi: Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlar giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim; eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?