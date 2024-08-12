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        Haberler Magazin Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı: Altımdaki don olmadığı için... - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı

        Bazı meslektaşlarının sahne kıyafetlerini, 'Fazla cüretkâr olmakla' eleştiren Demet Akalın'ın benzer kıyafeti giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:36
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        Demet Akalın, geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetlerini fazla cüretkâr olmakla eleştirmişti.

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        Demet Akalın, transparan giyen meslektaşlarıyla ilgili şunları söylemişti: Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı.

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        Demet Akalın, hafta sonu İzmir Dikili'deki bir plajda sahne aldı. Geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne cüretkâr kıyafetlerini eleştiren Akalın, Gülşen'in kostümüne benzer bir kıyafet tercih etti.

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        Demet Akalın'ın mayo üzerine transparan bir elbise tercih etmesi akıllara Gülşen'i getirdi.

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        Tarzı yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Demet Akalın, bir takipçisinin; “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalmadı.

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        Demet Akalın, bir plajda konser verdiği için sahneye bikiniyle çıkmasında bir beis olmadığını, sık sık yaptığı gibi imla hataları ve anlam bozukluğu içeren cümlelerle ifade etti.

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        Demet Akalın şunları söyledi: Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlar giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim; eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?

        #Demet Akalın
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