Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı
Bazı meslektaşlarının sahne kıyafetlerini, 'Fazla cüretkâr olmakla' eleştiren Demet Akalın'ın benzer kıyafeti giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi
Demet Akalın, geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetlerini fazla cüretkâr olmakla eleştirmişti.
Demet Akalın, transparan giyen meslektaşlarıyla ilgili şunları söylemişti: Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı.
Demet Akalın, hafta sonu İzmir Dikili'deki bir plajda sahne aldı. Geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne cüretkâr kıyafetlerini eleştiren Akalın, Gülşen'in kostümüne benzer bir kıyafet tercih etti.
Demet Akalın'ın mayo üzerine transparan bir elbise tercih etmesi akıllara Gülşen'i getirdi.
Tarzı yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Demet Akalın, bir takipçisinin; “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalmadı.
Demet Akalın, bir plajda konser verdiği için sahneye bikiniyle çıkmasında bir beis olmadığını, sık sık yaptığı gibi imla hataları ve anlam bozukluğu içeren cümlelerle ifade etti.