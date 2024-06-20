Türkiye'de gündemi uzunca bir süredir meşgul eden başı boş köpeklerle ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) de yeni bir yasa üzerinde görüşmeler devam ediyor. Tüm bunlar devam ederken Demet Akalın'dan acı bir haber geldi.