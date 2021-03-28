"İDDİALI KONUŞMASIN"

Akalın da tartıştığı Aleyna Tilki'nin "Benden sonra pop bitti" cümlelerine yanıt vermeyi de ihmal etmemişti.

Demet Akalın, "Aleyna'yı ben severim. Şimdi olsa yine kucaklar, sarılırım ama o bana laf atarsa ben de ona atarım. İddialı konuşmasın" ifadelerini kullanmıştı.