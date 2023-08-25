Demet Akalın tekne kazası geçirdi

Kazanın ardından konuyla alakalı açıklamada bulunan Demet Akalın, o anları anlattı. Takipçilerini bilgilendiren Akalın, "İyiyim, merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen çok hayranım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

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"BİZİ TESADÜFEN KURTARDI"

"Hayranlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a..." şeklinde konuşan Demet Akalın, "Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi, dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfen kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram