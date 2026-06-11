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        Haberler Televizyon Demet Akalın ve Sinan Akçıl ile 'Yaz Bir Şarkı' 21 Haziran'da başlıyor!

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl ile 'Yaz Bir Şarkı' 21 Haziran'da başlıyor!

        SHOW TV'nin yaz coşkusunu ekranlara taşıyacak yeni programı 'Yaz Bir Şarkı', 21 Haziran Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        'Yaz Bir Şarkı' 21 Haziran'da başlıyor!

        Şarkılarıyla milyonların gönlünü kazanan Demet Akalın ve Sinan Akçıl; müzik, sohbet ve eğlence dolu bir programa imza atacak. Yayınlanan tanıtımıyla büyük ilgi gören 'Yaz Bir Şarkı', 'Babalar Günü'nde yayınlanacak ilk bölümünde ünlü sanatçılar Merve Özbey, Sefo ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı konuk edecek.

        Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen 'Yaz Bir Şarkı', 21 Haziran Pazar saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #Yaz Bir Şarkı
        #Demet Akalın
        #sinan akçıl
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