Demet Akalın ve Sinan Akçıl ile 'Yaz Bir Şarkı' 21 Haziran'da başlıyor!

Habertürk Manşet - 10 Haziran 2026 (Mezdeke Üyesi Aynur Kanbur'u Kim Öldürdü?)

Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti. Aynur Kanbur katilini kargocu sandı. 2016'da Şişli'deki evinin önünde silahla defalarca vuruldu. Ağır çekimde 4 bin saatlik görüntü. Cinayette azmettirici akraba mı? Tetikçi 10 yıl sonra yakalandı. Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti çözüldü. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali... Daha Fazla Göster Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti. Aynur Kanbur katilini kargocu sandı. 2016'da Şişli'deki evinin önünde silahla defalarca vuruldu. Ağır çekimde 4 bin saatlik görüntü. Cinayette azmettirici akraba mı? Tetikçi 10 yıl sonra yakalandı. Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti çözüldü. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Aynur Kanbur'un Ablası Dilek Yıkmış, Avukat Funda Sadıkahmet Bayır ve Habertürk Muhabiri Alihan Tok yanıtladı. Daha Az Göster