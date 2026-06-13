Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı' hakkında konuştu

Unutulmaz şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin sevdiği ünlü sanatçı Demet Akalın ve şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran Sinan Akçıl, her hafta SHOW TV'de sıcacık, samimi, müzik dolu bir programa imza atacaklar. Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen 'Yaz Bir Şarkı', 21 Haziran pazar saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Programın fotoğraf çekimleri için bir araya gelen ünlü ikili, heyecanlarını ve duygularını paylaştı.

"MÜZİK, EĞLENCE VE YAZ EĞLENCESİNİN KANALI SHOW TV'DİR"

Uzun süredir böyle bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Sinan Akçıl, SHOW TV'nin müzik ve eğlence programları için doğru bir adres olduğunu ifade etti. Akçıl, "Vallahi çok mutluyum, açıkçası ne zamandır aklımızda böyle bir plan vardı. Bu yaza uygulamaya geçmek nasipmiş. Demet zaten benim çok eski dostum. Hatta bu sektördeki, sanatçılar arasındaki en yakın kadın dostumdur. O yüzden onunla böyle bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyorum. SHOW TV de uzun zamandır böyle bir şov programı yapmıyordu. Müzik, eğlence ve yaz eğlencesinin kanalı SHOW TV'dir. Bütün insanlara çok güzel bir iki-üç saat sunacağız inşallah. Hem müzikli hem de bol dedikodulu diyeyim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"TELEVİZYONA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK"

Demet Akalın ise yoğun takvimlerine rağmen televizyonda bir müzik programı yapmayı çok istediklerini dile getirerek, "Biz geçen seneden beri Sinan'la bir müzik programı yapmayı düşünüyorduk ama geçen sene benim de onun da bayağı bir yoğunluğu vardı. Bu sene de tabii yine yoğunuz ama televizyona böyle bir şey yapmak istedik. Çünkü bu güzel bir müzik programı. Sonuçta yazın herkes tatile gidemiyor ama biz tatili onların evlerine getireceğiz, güzel olacak. Harika konuklarımızla tam bir müzik programı bizi bekliyor. Dijitalin hayatımıza bu kadar girdiği bir dönemde televizyon her zaman, her yerde var. Televizyonun ve radyonun modası hiçbir zaman geçmez. O yüzden bütün Türkiye'ye ve Almanya'daki, yurt dışındaki hayranlarımıza hitap eden güzel bir müzik programı olacak" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH BARIŞIRIZ"

Program vesilesiyle küs oldukları meslektaşlarıyla da aralarını düzeltebileceklerini söyleyen ikili, Hande Yener'in de kulağını çınlattı. Sinan Akçıl'ın, "Benim yasaklı listesinde olduğum insanlardan biri olabilir, inşallah barışırız, istiyorum. Buradan da çağrımız olsun. Zaten Demet'le bir küs bir barışıklar. En az 400 kere benim yanımda barışıp ayrıldılar" sözleri üzerine Demet Akalın, "Biz hiç öyle değiliz. Hande ile aramızda öyle bir şey yok, biz bir 6-7 senedir iyiyiz" diyerek, durumu netleştirdi.

Aralarındaki çalışma ilişkisine ve dostluğa da değinen ikiliden Demet Akalın, "Biz aslında anlaşıyoruz ama ben gerçek fikirlerimi Sinan'a söylediğim zaman o bana bazen kızıyor. Normalde anlaşıyoruz tabii, müziğin olduğu yerde zaten anlaşılmayacak bir şey yok" diye konuştu.

"VELİMMİŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Sinan Akçıl ise, "Anlaşıyoruz canım. Ben her şeyi anlatıyorum. Demet, velimmiş gibi davranıyor. Mesela iyi bir şey olduğunda hemen onunla paylaşıyorum. İlkokulda çocuklar annesine kendini ispat etmek ister ya, öyle bütün iyi sonuçları ona atıyorum" şeklinde konuştu.

"YAZ HERKES İÇİN BAZEN BİR ŞARKIDAN OLUŞUR"

Programın isminin seçilme sürecini de aktaran Sinan Akçıl, "Yaz herkes için bazen bir şarkıdan oluşur. O yüzden biz de bütün anlamları kapsayan 'Yaz Bir Şarkı' dedik. Demet de beğendi, çünkü ona beğendirmek zordur" sözleriyle süreci özetledi.