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        Haberler Magazin Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle kalır - Magazin haberleri

        Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle

        'Sandık Kokusu' adlı dizide 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, set arasında karlar arasında çektirdiği fotoğrafını; "Burada görüntü bir süre daha böyle kalır" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 08:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:59
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        "Burada görüntü bir süre daha böyle"
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        Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından ünlüler, kar sevincini yayımladıkları fotoğraflarla gözler önüne sermişti. Bu isimlere Demet Akbağ da dâhil oldu.

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, set arasında karların arasında çektirdiği fotoğrafını; "Burada görüntü bir süre daha böyle kalır" notuyla yayımladı.

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