Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle kalır - Magazin haberleri

Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle kalır - Magazin haberleri

Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle 'Sandık Kokusu' adlı dizide 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, set arasında karlar arasında çektirdiği fotoğrafını; "Burada görüntü bir süre daha böyle kalır" notuyla yayımladı

Habertürk Giriş: 25.02.2025 - 08:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:59 facebook

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