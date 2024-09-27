Demet Akbağ ile Uğur Polat'a Onur Ödülü

Adana'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü oyuncu Ceyda Düvenci üstlendi.

Bu sene Onur Ödülleri'ne ünlü oyuncular Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her sene çıtayı daha yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onuru yaşadığını dile getirdi.

ÖDÜLÜ, BAŞKAN KARALAR VERDİ

Başkanlığa geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini aktaran Karalar, Altın Koza'yı Avrupa'da da konuşulur hale getirdiklerini ifade etti. Karalar'ın konuşmasının ardından Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Yeşilçam'ın ünlü şarkılarını yorumladı. Daha sonra ödül törenine geçildi. Uğur Polat, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Oyuncu Demet Akbağ'a ise ödülü Başkan Karalar tarafından verildi.