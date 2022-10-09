Demet Akbağ: Konuşacak çok şey var - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Demet Akbağ, dün akşam Arnavutköy'deydi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta oyuncu, yemeğe geldiğini söyledi.

Demet Akbağ, "Yurtdışından arkadaşlarım geldi, birazcık hasret giderip sohbet edeceğiz. Uzun zamandır burada değiller. Konuşacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akbağ, geçtiğimiz günlerde spor salonundaki parfüm kokusundan rahatsız olduğu ve ardından şikayetçi olduğu yönündeki iddialar hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.