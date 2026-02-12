Demet Akbağ: Tarkan hakkını verdi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberinde göre; oyuncu Demet Akbağ, Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir eczaneye giren Akbağ, içeride uzun süre kalmasıyla dikkat çekti. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecileri fark eden Akbağ, eczanenin arka kapısını kullanarak ayrılmak istedi. Ancak muhabirlerden kaçamayan Akbağ, gazetecilerin "Geçmiş olsun" demesi üzerine "Yok yok, bir şeyim yok. Uzun süredir arkadaşımı görememiştim, kendisi yurt dışındaydı. Biraz hasret giderdik" ifadelerini kullandı.

Uzun süre sonra İstanbul'da konser veren Tarkan'ı izlemeye giden Demet Akbağ, ünlü şarkıcıyla ilgili "Şahaneydi. Daha sık gelsin. Tarkan'ı seviyoruz, gerçekten çok güzeldi ve hakkını verdi. İzleyemeyenler de merakla yeniden ne zaman geleceğini bekliyor. Bu kadar sevilmek şahane bir şey" diye konuştu.

'Organize İşler' projesinin akıbeti sorulduğunda ise kısa ve net bir yanıt veren Demet Akbağ, yapımın eylül ayında izleyiciyle buluşacağını söyledikten sonra oradan ayrıldı.