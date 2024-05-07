"HAYAL KIRIKLIĞI İÇERİSİNDE OLDUĞUNUZU ANLIYORUM"

Demet Evgar, daha sonra sözlerini söyle sürdürdü: Yorumlarınızdan sizin de biraz hayal kırıklığı içerisinde olduğunuzu anlıyorum. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri paylaşmak için can atıyoruz. En az sizin kadar o hafta çok büyük heyecan duyuyoruz. Belirli bir kalitede yapmaya çalıştığında da bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümü sizlerle buluşmasını engelleyebiliyor. Çok önemli değil ama bir oyuncu arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu bir hafta rötarlı buluşacağız, idare edin artık lütfen. Aslında diziler bu kadar uzun süreli olmamış olsaydı zaten çok büyük bir bölümünü çekmiştik size söyleyeyim. Ay çok da tatlı bir bölüm olmuştu, şöyle çektiğimiz sahneleri bir düşünüyorum da... Gerçekten her hafta yorumlarınızı o kadar büyük bir hevesle bekliyoruz. Böyle çocuk heyecanıyla çekiyoruz ki ne olur anlayışla karşılayın. Yani böyle çok kötü bir şey yapmışız gibi yorumları okuyunca böyle biraz şey oldum yani... Sevgiler, saygılar efendim.