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        Haberler Magazin Demet Evgar'dan son dakika 'Bahar açıklaması: Anlayışınıza sığınıyoruz! - Magazin haberleri

        Demet Evgar'dan 'Bahar' açıklaması

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü, bu hafta ekranda izleyicilerle buluşamayacak. Yapım tarafından yapılan açıklamanın ardından dizide 'Bahar' karakterine hayat veren Demet Evgar da yayımladığı bir videoyla izleyicilere seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:43
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        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', bu hafta yeni bölümüyle izleyicilerle buluşamayacak.

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        DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ 14 MAYIS'TA

        MF Yapım'dan diziyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. 'Bahar'ın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı günü yeni bölümlerimizle buluşmak üzere.

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        DEMET EVGAR'DAN AÇIKLAMA: ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUZ

        Yapım şirketinin ardından dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar da yayımladığı videoda izleyicilere şu sözlerle seslendi: 'Bahar'ın sevgili izleyicileri! Bizi her hafta seyretmeyi iple çektiğinizin farkındayım. İnanın bizim de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle... Çünkü Türkiye'de maalesef bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında... Diziler, haftanın altı günü 14 - 15 saatlerde çalışıyor. Yani bunun hastalığı var sağlığı var, binbir türlü hali var. O yüzden lütfen anlayışınıza sığınıyoruz.

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        "HAYAL KIRIKLIĞI İÇERİSİNDE OLDUĞUNUZU ANLIYORUM"

        Demet Evgar, daha sonra sözlerini söyle sürdürdü: Yorumlarınızdan sizin de biraz hayal kırıklığı içerisinde olduğunuzu anlıyorum. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri paylaşmak için can atıyoruz. En az sizin kadar o hafta çok büyük heyecan duyuyoruz. Belirli bir kalitede yapmaya çalıştığında da bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümü sizlerle buluşmasını engelleyebiliyor. Çok önemli değil ama bir oyuncu arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu bir hafta rötarlı buluşacağız, idare edin artık lütfen. Aslında diziler bu kadar uzun süreli olmamış olsaydı zaten çok büyük bir bölümünü çekmiştik size söyleyeyim. Ay çok da tatlı bir bölüm olmuştu, şöyle çektiğimiz sahneleri bir düşünüyorum da... Gerçekten her hafta yorumlarınızı o kadar büyük bir hevesle bekliyoruz. Böyle çocuk heyecanıyla çekiyoruz ki ne olur anlayışla karşılayın. Yani böyle çok kötü bir şey yapmışız gibi yorumları okuyunca böyle biraz şey oldum yani... Sevgiler, saygılar efendim.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor.

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        'BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?'IN KONUSU NEDİR?

        Hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış genç bir kadın olan 'Bahar', büyük hayallerle tıp okumuş, yaşadığı bir kırılma noktasıyla ev hanımı olmuştur. Her günü birbirinin aynısı olan 'Bahar', hayatın ona getireceği zorlu bir sınavla bambaşka bir hikâyenin başrolü olacak ve yeniden doğacaktır.

        #Bahar
        #show tv
        #demet evgar
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
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