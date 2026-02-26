Canlı
        Demet Özdemir, 236 bin TL bağış topladı

        Demet Özdemir, 236 bin TL bağış topladı

        Demet Özdemir, yaş gününü Darüşşafaka Cemiyeti ile başlattığı bağış kampanyasıyla kutladı. Özdemir'in sevenleri kısa sürede çocukların eğitimi için 236.837.68 TL bağış yaptı

        26.02.2026 - 20:29
        236 bin TL bağış topladı

        Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 34. yaş gününü anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kutladı.

        Yeni yaşını kutlamak için Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte başlatılan bağış kampanyasına, sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Çocukların eğitimine destek olmak için düzenlenen kampanyada, Özdemir'in hayranları kısa sürede 236.837.68 TL bağış topladı.

