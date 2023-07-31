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        Haberler Magazin Demet Özdemir'in sevgilisiyle ilk pozu - Magazin haberleri

        Demet Özdemir'in sevgilisiyle ilk pozu

        Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir, sevgilisiyle ilk kez poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 11:09
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        28 Ağustos 2022'de nikâh masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs'ta boşandı.

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        Boşandıktan 58 gün sonra gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ortaya çıkan Demit Özdemir, Yunanistan'da ev de almıştı.

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        Yunanistan'da sahne aldığı mekânlarda sevgilisini bir an yalnız bırakmayan Demet Özdemir, yeni aşkı ve arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini ilan etti.

        #Demet Özdemir
        #Oğuzhan Koç
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