Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Demet Özdemir'den plajda kutlama - Magazin haberleri

        Demet Özdemir'den plajda kutlama

        Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a giden Demet Özdemir, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı. Annesini defalarca sarılıp, öpen ünlü oyuncunun bir hayli neşeli olduğu görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mykonos tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Demet Özdemir, Türkbükü'ndeydi.

        2

        Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a gelen Özdemir, aile fertleriyle keyifli vakit geçirdi.

        3

        Öğlen saatlerinde plaja giriş yapan Demet Özdemir, sıcaktan bunalınca ablasıyla birlikte kendisini serin sulara bıraktı.

        4

        Deniz sefası sonrası yanına geçerek defalarca Ayşen Şener'i sarılıp, öpen Demet Özdemir'in annesine olan düşkünlüğü gözlerden kaçmadı.

        5

        "BEN BİLE DÖNECEĞİMİ BEKLEMİYORDUM"

        Öte yandan Oğuzhan Koç'tan boşanmasının ardından DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Yunanistan'dan İstanbul'a dönmüştü.

        Oyuncu, "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti. Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" diyerek, muhabirlere takılmıştı.

        6

        "ÇOK ÖNCE PLANLADIĞIM BİR ŞEYDİ"

        Yunanistan'dan ev aldığı yönündeki haberleri doğrulayan Demet Özdemir, "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip, gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım, hem de evin dekorasyonuyla ilgilendim" ifadelerini kullanmıştı.

        7

        DJ SERGIO SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

        Oyuncu, gazetecilerin DJ Sergio ile ilgili sorularına gülerek yanıt vermişti. Özdemir, "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" şeklinde konuşmakla yetinmişti.

        8

        "NAZAR DEĞMESİN"

        Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda kendisini etiketleyip, sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık vermişti.

        #Demet Özdemir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Galatasaray, Ziyech'i İstanbul'a getirdi
        Galatasaray, Ziyech'i İstanbul'a getirdi
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        12 Dev Adam finalde!
        12 Dev Adam finalde!