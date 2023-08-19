Demet Özdemir'den plajda kutlama

Oyuncu, "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti. Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" diyerek, muhabirlere takılmıştı.

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"ÇOK ÖNCE PLANLADIĞIM BİR ŞEYDİ"

Yunanistan'dan ev aldığı yönündeki haberleri doğrulayan Demet Özdemir, "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip, gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım, hem de evin dekorasyonuyla ilgilendim" ifadelerini kullanmıştı.