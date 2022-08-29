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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünün perde arkası...

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, dün akşam görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştirdi. Rötarlı olarak nikah masasına oturan çiftin düğününe pek çok ünlü isim katıldı

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  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a ertelemişti.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    İkili, dün akşam Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    860 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

    Oğuzhan Koç, eşine yaklaşık değeri 860 bin TL olan bir gerdanlık hediye etti.

    Düğüne, çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Çift, ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Demet Özdemir, düğününde iki gelinlik giydi. Ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerindeki after party için de ayrı bir elbise tercih etti.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Düğünde Murat Boz ve Murat Dalkılıç, davetliler için sevilen şarkılarını seslendirdi.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ

    Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Çift, geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı.
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    İşte ünlü çiftin düğününe katılan bazı yakın dostları...

    Eser-Berfu Yenenler çifti ve oğulları Kuzey ile Mete
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak ve Tolga Akış
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Pelin Karahan
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Hande Doğandemir
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Selin Şekerci
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Deniz Baysal
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Gülcan Arslan
  • Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan lüks düğün hediyesi - Son dakika magazin haberleri

    Bensu Soral

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