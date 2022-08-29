İkili, dün akşam Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.