Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Oyuncu Demet Özdemir, bir süredir meslektaşı Seçkin Özdemir ile aşk yaşıyordu. Evlenecekleri konuşulan çiftten kötü haber geldi. İkilinin sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. İkilinin ayrılık nedeni ise belli oldu. İlişkinin bitme nedeni Demet Özdemir'in setlerden ve çekimlerden sevgilisi Seçkin Özdemir'e zaman ayıramaması. Demet Özdemir'in zaman ayıramamasından yakınan Seçkin Özdemir, ilişkiyi noktaladı