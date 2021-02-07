"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

Geçtiğimiz aylarda Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan çiftten Özdemir, "Fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" sözleriyle, birlikteliklerini ilan etmişti.

Ünlü oyuncu, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan ile iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" ifadelerini kullanmıştı.