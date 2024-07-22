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        Haberler Magazin Demet Özdemir, vahşi Batı'da - Magazin haberleri

        Demet Özdemir, vahşi Batı'da

        Demet Özdemir, birçok meslektaşının aksine yaz tatilini deniz kıyısında değil, Türkiye'den 12 bin kilometre uzaklıktaki uçsuz - bucaksız bir çölde geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:39
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        Calamity Demet
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        Demet Özdemir, yaz tatili planları yaparken "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. ABD olur, İngiltere olur. Bali'yi de görmek istiyorum" demişti.

        ABD vize başvurusu kabul edilen Demet Özdemir, California'daki Calico kasabasına giderek geçmişe adım attı.

        ABD'nin batısında yer alan, 'Hayalet Kasaba' olarak tanınan Calico, son yıllarda turistlerin bir hayli uğrak yerlerinden biri haline geldi.

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        Western filmlerinde görmeye alışık olduğumuz kasaba, ziyaretçilerini geçmiş götürüyor. Modern olan hiçbir araç - gerecin olmadığı Calico, İstanbul'dan yaklaşık 12 bin kilometre uzaklıkta. Calico'ya ulaşmak aktarmalarla birlikte yaklaşık bir gün sürüyor.

        Demet Özdemir, birçok meslektaşının aksine uzun ve yorucu yolculuğu göze alarak, yaz tatilini deniz kıyasında değil, uçsuz - bucaksız bir çölde geçirmeyi yeğledi.

        Fotoğraflarını görenler, Demet Özdemir'i birçok Western filminde karakterize edilen 1850'li yıllarda yaşamış ABD'li sınır görevlisi Calamity Jane benzetti.

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        #Demet Özdemir
        #vahşi batı
        #ABD
        #Calico
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