Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; iş insanı Demet Sabancı, önceki gün Anadoluhisarı sahil hattında bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.
Sahil hattını baştan sonra git gel yapan Sabancı, daha sonra boğazdaki yalısına giriş yaptı.
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